Suspeito de matar sargento, ator do filme Cidade de Deus se entrega no Rio

O ator do filme Cidade de Deus, Ivan da Silva Martins, conhecido como Ivan da Rocinha, ou Ivan, o Terrível, se apresentou hoje (31), na Delegacia de Combate às Drogas. Ele é suspeito de ter participado da morte do sargento da Polícia Militar, Hudson Silva de Araújo, de 46 anos, na madrugada do dia 23 deste mês, no morro do Vidigal, zona sul do Rio. Ivan Martins está com a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele chegou acompanhado à Cidade da Polícia pelo fundador da ONG AfroReggae, José Junior, que intermediou a apresentação do acusado.

Ivan Martins diz que não tem nada a ver com o crime, mas é apontado pela Polícia Civil, como responsável por extorquir dinheiro de motoristas de transporte alternativo que circulam pela favela da Rocinha, que fica ali perto e é comandada pela mesma facção criminosa.

Crime

O sargento Hudson fazia um patrulhamento de rotina na principal rua do Vidigal, quando ele e outros militares foram atacados numa emboscada. O militar levou um tiro na cabeça e morreu ao ser levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. O sargento Hudson foi o primeiro policial morto no Vidigal desde a implantação da UPP na comunidade em 2012.

