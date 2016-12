Suspeito de ataque em Berlim é morto em Milão

Um homem que foi morto por policiais em um tiroteio na cidade de Milão, após se recusar a mostrar seus documentos na madrugada desta sexta-feira (23), foi identificado como o tunisiano Anis Amri. Ele é suspeito de ser o terrorista de 24 anos que atacou, com um caminhão, um mercado de produtos natalinos em Berlim. Doze pessoas morreram no atentado, na última segunda-feira (9). A informação é da Agência Ansa.



De acordo com as primeira informações obtidas pela Ansa, o suspeito, durante um controle de documentos normal na Piazza Primo Maggio, na cidade Sesto S. Giovanni, região da Lombardia, tirou uma arma de fogo de sua mochila e começou a disparar contra os policiais.



Segundo a polícia local, Anis Amri estava a pé e, depois de ter se recusado a mostrar documentos para os oficiais, tirou a pistola da mochila e começou a atirar. Um dos disparos atingiu as costas de um dos policiais, que foi levado para um hospital na cidade de Monza e não corre risco de morte. Já o atirador, que no momento ainda não havia sido identificado pelos agentes, morreu pouco tempo depois.

