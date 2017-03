Suspeito de assaltar motorista de aplicativo é morto pela polícia em SP

Um roubo de carro terminou em perseguição policial na noite de segunda-feira, 27, na região do Brooklin, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, dois homens abordaram um motorista de aplicativo por transporte na esquina da Avenida Jornalista Roberto Marinho com a Rua Princesa Isabel por volta das 22h30.

Ao saíram com o veículo, os suspeitos foram perseguidos por um carro policial, que fazia patrulhamento nas proximidades. A fuga se prolongou por cerca de 15 quadras, momento em que a PM afirma ter ocorrido um confronto na Rua Sônia Ribeiro, também no Brooklin.

Um dos supostos assaltantes foi baleado pela polícia e não resistiu aos ferimentos. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Arthur Ribeiro Saboya, no Jabaquara, também na zona sul. De acordo com a PM, o outro envolvido se entregou e foi encaminhado para a 27º Distrito Policial, no Campo Belo, também na região sul. Os nomes dos criminosos não foram divulgados.

