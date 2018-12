Susep cria comissão Permanente do seguro DPVAT

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) instituiu a Comissão Permanente do seguro DPVAT. A informação consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 19.

Conforme a circular da Susep, a comissão foi criada com o objetivo de aprimorar as operações e as normas relativas ao Seguro DPVAT, propondo alterações, interpretações e/ou orientações a elas relacionadas.

As reuniões da comissão serão preferencialmente mensais e suas deliberações serão registradas em ata, que, aprovada, será disponibilizada no sítio eletrônico da Susep.