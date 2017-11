Surgem primeiros indícios de recuperação ambiental em Mariana

Dois anos depois da tragédia de Mariana, começam a surgir os primeiros indícios do retorno de animais silvestres às margens do Rio Doce e de seus afluentes. Segundo a presidente do Ibama, Suely Mara Vaz de Araújo, de 55 anos, dada a extensão e a gravidade da tragédia, esta é uma boa notícia. Também é comemorado o fato de que a água destinada ao abastecimento voltou a ser potável.

"Os efeitos ambientais de um desastre desse porte são complexos e de grande magnitude. No que diz respeito ao meio ambiente, passamos de uma fase de emergência para a de recuperação ambiental."

Construções em Bento Rodrigues garantiram a contenção da lama e impediram que uma nova tragédia acontecesse. Começa a ser aplicado agora um plano de manejo dos rejeitos, com soluções para cada trecho afetado.

Ao longo do Rio Doce foram instalados mais de 50 estações de controle, o que faz dele o rio mais bem monitorado do País. "Já no que diz respeito à recuperação florestal, temos décadas de trabalho pela frente. É uma tragédia muito grande e seus efeitos são dramáticos." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.