Supremo do Equador ordena prisão preventiva de vice-presidente no caso Odebrecht

A Suprema Corte do Equador ordenou que o vice-presidente do país, Jorge Glas, seja preso enquanto é investigado por supostamente receber propina da Odebrecht.

O juiz Miguel Jurado aceitou um pedido da Procuradoria-Geral para que Glas seja preso preventivamente. Antes da decisão da Suprema Corte, Glas ainda estava livre, mas foi proibido de sair do país. Em seu perfil no Twitter, o vice-presidente chamou a ordem de "ataque infame" e disse que ele tem fé de que será inocentado.

Glas é o integrante de mais alto nível do governo equatoriano que teria supostamente recebido alguns dos US$ 33 milhões que a Odebrecht reconheceu pagar em troca de contratos no país. No entanto, ele negou qualquer irregularidade e se recusou a pedir demissão. Fonte: Associated Press.

