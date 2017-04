Suprema Corte da Turquia rejeita pedido de apelação da oposição contra referendo

A Suprema Corte da Turquia rejeitou um pedido de apelação do Partido Republicano do Povo, principal liderança da oposição, sobre o resultado do referendo que aumentou os poderes do presidente Recep Tayyp Erdogan.

O partido contesta o resultado do referendo devido a uma série de irregularidades na votação, principalmente uma decisão do conselho eleitoral de aceitar papéis de votação sem o selo oficial.

Agências de monitoramento internacionais também notaram irregularidades no processo, que resultou em uma vitória apertada para o presidente.

A decisão da Suprema Corte contra o pedido de apelação teve como justificativa o fato de o órgão não ter jurisdição sobre a decisão do conselho eleitoral, uma espécie de Tribunal Eleitoral. Fonte: Associated Press.

