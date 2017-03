Suposto sobrinho de Kim Jong Un afirma em vídeo estar seguro após morte do pai

Um homem que diz ser filho do meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong Un, morto na Malásia na semana retrasada, aparece em um vídeo dizendo que está seguro junto com sua mãe e irmã.

Kim Jong Nam foi morto em 13 de fevereiro, de acordo com a polícia malaia. A principal suspeita recai sobre seu meio-irmão e desafeto, que, acreditam as autoridades, teria pago para que duas mulheres esguichassem um agente nervoso sobre o rosto de Nam no aeroporto internacional de Kuala Lampur.

O caso também atraiu a atenção para Kim Han Sol, filho de Nam e que teria descrito seu tio como um "ditador" em uma rara entrevista feita em 2012 com para uma rede de TV finlandesa.

"Meu nome é Kim Han Sol, sou da Coreia do Norte e parte da família Kim", afirmou o homem de cerca de 40 anos que aparece falando inglês no vídeo. "Atualmente estou com minha mãe e irmã. Espero que a situação melhore nos próximos dias".

Membros da inteligência sul-coreana confirmam que o homem do vídeo é sobrinho do ditador norte-coreano. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários