Suporte do Governo à Prefeitura alavanca obras de asfalto e infraestrutura em Campo Grande

Rotatória da Mato Grosso e início da revitalização do Núcleo Industrial Indubrasil estão entre obras fruto do esforço conjunto das administrações estadual e municipal.

Campo Grande (MS) – A parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Campo Grande tem contribuído para a solução de problemas que há anos incomodam a população. Somente nesta semana ela resultou em duas obras emblemáticas para os campo-grandenses: a entrega da rotatória da Avenida Mato Grosso e a autorização para início dos trabalhos de revitalização do Núcleo Industrial Indubrasil.

“São inúmeras as parcerias que nós estamos construindo Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande para juntos trabalharmos pela população”, declarou Reinaldo Azambuja na inauguração da readequação da rotatória da Avenida Mato Grosso, feita com recursos estaduais de R$ 1,6 mi e execução da gestão municipal.

“Iniciamos o ano numa parceria com recursos do Estado no apoio ao tapa-buraco da Capital”, lembrou o governador, sobre o convênio que garantiu R$ 20 milhões para recuperar a pavimentação da cidade.

Por meio do Programa Juntos por Campo Grande, foram investidos R$ 10 mi de recursos estaduais e R$ 10 mi pela prefeitura. O esforço conjunto resultou na melhoria de diversas vias que não tinham condições de trafegabilidade.

Na próxima terça-feira (22), ele assinará protocolo de intenções para um pacote de obras que estavam paralisadas há anos e são emblemáticas para a Capital. O anúncio é feito na semana em que o município completa 118 anos e a execução das novas frentes de trabalho novamente ficará a cargo da prefeitura.

“Nós vamos estar juntos na Câmara Municipal com todos os vereadores, que fizeram ampla reivindicação tanto ao prefeito quanto ao governo para um projeto de parceria do Governo do Estado com a prefeitura para pavimentar bairros, recapear ruas, fazer uma melhoria na infraestrutura urbana. E a gente achou uma equação com os governos federal, estadual e a prefeitura que fortalece mais essa parceria para podermos investir mais na Capital, fortalecer a presença do Juntos Por Campo Grande melhorando a vida dos campo-grandenses”, afirmou o governador. “A contrapartida do Estado nessas obras vai ultrapassar os R$ 60 milhões”, adiantou.

“Eu vejo que é num momento como esse que nós temos que fazer mais com menos, porque a economia não crescendo as receitas não crescem, mas existem alternativas para superar a crise, existem alternativas para mostrar a grandeza dos gestores em firmar parceria que dá certo em favor da população”, concluiu.

