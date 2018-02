Supermercado da Capital pode ser multado por fazer propaganda enganosa

O produto anunciado era formado por um kit com quatro lâminas de barbear acompanhado de gel com 71g, vendido por R$ 22,00 - Foto: Procon-MS

Por anunciar um produto em seu folheto de promoções e não possuir o mesmo para venda, supermercado da Capital, pode ser multado em até R$ 50 mil. O fato foi constatado durante fiscalização do Procon Estadual realizada nesta segunda-feira (19).

O produto anunciado era formado por um kit com quatro lâminas de barbear acompanhado de gel com 71g, vendido por R$ 22,00. Na loja os fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), verificaram a movimentação do produto em relatórios internos e observaram que o produto estava com o estoque zerado na vigência da promoção.

O superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, conta que a atitude do supermercado foi classificada como propaganda enganosa, cabendo assim aos fiscais tomarem as devidas medidas cabíveis ao caso, como a aplicação da multa. O Procon Estadual disponibiliza o número 151 e o Fale Conosco do site aos consumidores para informações e denúncias.