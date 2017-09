Superintendente do Sesi participa do congresso mundial de SST

Participando do 21º Congresso Mundial sobre SST (Saúde e Segurança no Trabalho), em Singapura, na República de Singapura, o superintendente do Sesi de Mato Grosso do Sul, Bergson Amarilla discute, nesta terça-feira (05/09), a implantação de uma cultura de prevenção de acidentes e afastamentos do trabalho nas micro e pequenas empresas, uma das linhas de atuação do Sesi SST (Centro de Referência de Inovação em Saúde e Segurança no Trabalho).

“Posso dizer que estamos a frente desse tema porque já oferecemos metodologia e acesso subsidiado para empresas deste porte. Há países que ainda discutem modelos de atendimento, e hoje estas propostas de atenção para micro e pequenas empresas estão sendo discutidas”, afirmou o superintendente regional do Sesi.

“Há, ainda, um grande desafio a ser perseguido quanto a implantação de cultura de prevenção nestas empresas. Pesquisas realizadas na Europa sobre o comportamento dos pequenos empresários em relação a SST demonstram que é, de fato, um desafio reduzir os índices de acidentes e afastamentos no mundo todo. Atualmente, 3,94% do PIB mundial é direcionado a custear estes acontecimentos”, exemplificou Bergson Amarilla.

O superintendente do Sesi acrescenta que a implantação de uma cultura de prevenção de acidentes e afastamentos do trabalho nas micro e pequenas empresas é um tema que vem sendo discutido pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) e, no congresso, o Sesi poderá aprimorar e apresentar a instituições de outros países a metodologia e projetos desenvolvidos para a área em Mato Grosso do Sul.

O congresso reúne especialistas e executivos da área de SST do mundo todo e é considerado o mais importante em termos de inovações e tendências mundiais para a área. O evento é realizado de três em três anos pela OIT e aborda estratégias e boas práticas de SST. Além do network com instituições do mundo todo, o congresso é uma oportunidade para fortalecer a cooperação e estreitar o relacionamento entre especialistas da área de SST, bem como desenvolver ideias e estratégias que possam ser desenvolvidas a curto prazo, considera Bergson Amarilla.

