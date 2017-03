Sumiço de menina em rio mobiliza equipes de busca há 6 dias

O desaparecimento de uma menina de 11 anos no rio Aquidauana mobiliza equipes de busca há 6 dias no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A criança estava com o padrasto em um barco e sumiu na tarde de sexta-feira (17), depois que o motor da embarcação apresentou um problema e os dois caíram no rio durante uma manobra. O homem conseguiu nadar, mas perdeu a enteada de vista.

Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro e Marinha do Brasil procuram pela criança. As buscas foram retomadas nesta manhã.

A comandante do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, major Geísa Maria Rodrigues Ferreira Romero, informou nesta quarta-feira (22), que as equipes, até o momento, percorreram pelo menos 12 quilômetros do leito do rio e já passam o trecho conhecida como Toca da Onça.

Segundo a major, algumas peculiaridades do rio dificultam os trabalhos, como a baixa visibilidade, a baixa temperatura e vegetação espinhosa.

"O sumiço foi no dia seguinte a uma chuva bem forte, então, o rio estava cheio, barrento, com visibilidade de pouco mais de um metro no leito do rio e rio Aquidauana tem peculiaridade vegetação sarã, que é de espinhos que tem por cima da água e por baixo emaranhado de espinhos, que dificultam o mergulho, mas temos feito atividades de mergulho, com equipes dos bombeiros, Exército e Marinha, todo mundo pra ajudar, com uso de barco, jet ski do bombeiro. Temos o compromisso de encontrá-la, e estamos fazendo trabalho persistente, todas as técnicas de busca estão sendo seguidas mesmo com as dificuldades", afirmou a major.

