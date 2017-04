Sul-coreanos protestam em local de instalação do sistema de defesa dos EUA

Moradores da aldeia sul-coreana onde um sistema de defesa de mísseis dos EUA está sendo instalado entraram em confronto com a polícia neste domingo. Moradores da cidade de Seongj estavam tentando bloquear a entrada de dois caminhões-tanque do Exército norte-americano no local onde o Terminal de Defesa Aérea para Grandes Altitudes (THAAD, na sigla em inglês) está sendo instalado.

O sistema visa interceptar possíveis mísseis norte-coreanos, mas enfrenta a oposição de muitos grupos, sul-coreanos e de outros países da região, como a China, porque poderia levar a um aumento da tensão com o país vizinho. Já os moradores locais têm destacado a preocupação com a possibilidade de as ondas eletromagnéticas utilizadas pelo radar do equipamento causar câncer, infertilidade e danos à lavoura.

A imprensa sul-coreana informou que havia aproximadamente 30 residentes e 800 policiais no protesto deste domingo. Alguns moradores ficaram feridos ou desmaiaram durante o confronto e foram levados para um hospital.

Diante do protesto dos moradores, os caminhões-tanque retornaram a uma base militar dos Estados Unidos.

Fonte: Associated Press

