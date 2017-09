Suíça se oferece como mediadora em crise da Coreia do Norte

A presidente da Suíça, Doris Leuthard, afirmou nesta segunda-feira que o país dela poderia mediar o impasse entre a Coreia do Norte e outras nações por causa dos programas nuclear e de mísseis de Pyongyang. A líder lembrou que a Suíça tem representado interesses dos Estados Unidos em lugares como Irã e Cuba no passado e poderiam ser usados "seus bons serviços como um mediador" para ajudar a lidar com as tensões.

"Nós estamos prontos para também oferecer nosso papel de bons ofícios como um mediador e nas próximas semanas isso tudo dependerá de como os EUA e a China podem ter influência nesta crise", afirmou Doris.

Cidades da Suíça sediaram numerosos esforços internacionais ao longo dos anos. Além disso, o líder norte-coreano estudou no país.

Falando a repórteres na capital suíça, Berna, a presidente disse: "Talvez essas ações da Coreia do Norte sejam também um convite para o diálogo: veremos". Segundo ela, "é realmente hora de diálogo". Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários