Suíça rejeita elevar idade da aposentadoria das mulheres para 65 anos

Berna, 24 (AE) - Eleitores da Suíça decidiram votar contra a elevação da idade mínima da aposentadoria das mulheres dos 64 anos atuais para 65 anos. A emissora SRF reportou neste domingo que os eleitores rejeitaram em referendo um pacote de reforma da previdência que elevaria a idade para as mulheres, igualando-a à dos homens atualmente no país.

O pacote de mudanças rejeitado incluía propostas para elevar o imposto sobre valor agregado, com o objetivo de ajudar o sistema previdenciário no país e também um aumento na contribuição retirada de salários e pensões com o mesmo objetivo.

Os eleitores da Suíça frequentemente votam para decidir sobre questões importantes, como parte de seu sistema político de democracia direta. Fonte: Associated Press.

