Suécia tem dia oficial de luto após ataque com caminhão em Estocolmo

Os suecos realizaram nesta segunda-feira um dia oficial de luto, após o ataque com um caminhão ocorrido na sexta-feira que matou quatro pessoas e deixou 15 feridos. "Nós nunca nos renderemos ao terrorismo. Iremos superar isso juntos", disse o primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven.

O Judiciário sueco confirmou o nome do usbeque de 39 anos detido por suposto envolvimento no ataque em Estocolmo. Trata-se de Rakhmat Akilov, que pode ter sido o autor do ataque. Um suspeito roubou um caminhão de cerveja e o lançou contra pedestres em uma rua no centro da cidade. A polícia não confirmou a identidade, mas disse que retém um suspeito de 39 anos que teria dirigido o caminhão.

Documentos judiciários mostram que Akilov, que teve o pedido de residência sueca rejeitado no ano passado, é suspeito de crimes contra a segurança nacional e de terrorismo. O tribunal disse que decidirá sobre a detenção dele na terça-feira. Fonte: Associated Press.

