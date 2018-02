Subsecretário responde pela Seseg até interventor assumir gestão da segurança

O subsecretário de Assuntos Estratégicos da Secretaria Estadual de Segurança (Seseg) do Rio, Roberto Alzir, responderá interinamente a pasta, até que o interventor federal, general Braga Netto, assuma a gestão da segurança no estado. O ex-secretário Roberto Sá deixou o cargo hoje (19).

Sá pediu exoneração da Secretaria na última sexta-feira (16), mesmo dia em que foi assinado o decreto de intervenção federal na segurança do estado do Rio. O pedido foi aceito pelo governador do estado, Luiz Fernando Pezão, no mesmo dia. A exoneração foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado.

Por recomendação do próprio Sá, todos os subsecretários continuam respondendo por suas atribuições, agora sob o comando de Alzir.



Em nota à imprensa, a secretaria esclareceu que “toda a estrutura da segurança pública permanece funcionando normalmente” e que não há “qualquer prejuízo à prestação de serviço por parte das instituições e ao atendimento às demandas da população”.