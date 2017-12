Subsecretário do Procon da Capital debate em Brasília problemas enfrentados por consumidores

O subsecretário também se encontrou com o deputado federal Marcus Pestana, integrante da Comissão de Seguridade e Família da Câmara dos Deputados. Na ocasião, discutiu o projeto de lei que altera as regras dos planos de saúde. “Temos que cuidar dos direit - Foto: Juliana Jacob Vareiro

O subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Valdir Custódio, participou em Brasília de reuniões do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O evento tratou de temas relacionados a diversos problemas enfrentados por consumidores, incluindo tarifas aéreas e mudanças na legislação que ordena a cobrança dos planos de saúde.

O evento reúne diversas autoridades de todos estados e da União, com atualizações sobre as tratativas internacionais da defesa dos consumidores no Mercosul, assunto de relevante interesse principalmente para os estados fronteiriços, como Mato Grosso do Sul.

Valdir Custódio também aproveitou o evento para cumprir uma intensa agenda de visitas, visando melhorias e recursos para efetivar a implantação do Procon da Capital. Entre as reuniões, destaque para o encontro com o coordenador nacional do Fundo de Direitos Difusos, Dr. Carlos Chagas.

O subsecretário também se encontrou com o deputado federal Marcus Pestana, integrante da Comissão de Seguridade e Família da Câmara dos Deputados. Na ocasião, discutiu o projeto de lei que altera as regras dos planos de saúde. “Temos que cuidar dos direitos dos consumidores sempre. Ás vezes, antes mesmo das regras/leis nascerem”, declarou.