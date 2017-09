Subsecretarias promovem dia de beleza para mulheres em tratamento de dependência

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das Subsecretaria de Políticas para Mulher e da Subsecretaria de Políticas para Juventude, vão promover nesta quinta-feira (27), às 8h30, na Comunidade Terapêutica Fazenda Esperança, um dia de beleza para mulheres em tratamento de dependência.

Intitulado “Beleza em Foco”, o projeto tem como meta oportunizar o embelezamento de grupos de mulheres, prioritariamente, àquelas em situação de maior vulnerabilidade para contribuir com a elevação da autoestima e, consequentemente, com a valorização das mesmas. Em parceria com a Subsecretaria da Juventude, a Subsecretaria de Políticas para Mulher pretende oferecer corte de cabelo e escovação, esmaltação de unha, maquiagem, sobrancelha e depilação de buço.

A subsecretária de Políticas para Mulher, Carla Stephanini, comenta que esta é mais uma ação da Semu na Fazenda Esperança. “Nós estamos em um trabalho continuado com a Fazenda da Esperança, já levamos um curso de culinária, e agora vamos com o dia de embelezamento. Este momento é para trabalhar a autoestima delas, dar esse resgate, esse empoderamento, em todos os sentidos, para que elas vençam as barreiras e se sintam cada vez melhores”, disse.

Já o subsecretário de Políticas para Juventude salientou a importância do apoio institucional. “É muito importante para a gente trabalhar com essas jovens mulheres que estão em processo de recuperação, porque são mulheres que vêm de uma situação de vulnerabilidade social muito grande e precisam muito da atenção do município”, frisou.

“É uma demonstração de que juntos somos mais. Integrar políticas para promover a inclusão social”, finalizou Carla Stephanini.

Comunidade Fazenda Esperança

A Comunidade Fazenda Esperança atua no tratamento de mulheres adultas e jovens, que se propõem a tratar a dependência, seja do álcool ou da droga, dentro de princípios religiosos. Existem diversas unidades no Brasil e em alguns outros países, todas seguindo o mesmo padrão metodológico de tratamento.

A de Campo Grande, é uma unidade feminina e a Subsecretaria de Políticas para Mulher já desenvolve ações de qualificação, com oferecimento de cursos de culinária e artesanato na unidade.

Serviço

Evento: Beleza em Foco

Data: 28 de setembro (quinta-feira)

Horário: a partir de 8h30

Local: Comunidade Terapêutica Fazenda Esperança

