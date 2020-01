Subsecretaria Estadual da Juventude realizará seletiva para jovem aprendiz

Campo Grande (MS) – A Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Juventude, em parceria com a BTCC Conexão Cliente, realizará na quinta-feira (30.01) seletiva para primeiro emprego de Jovem Aprendiz para Call Center. A ação integra o calendário de atividades da Subsecretaria para o ano de 2020.

“Em 2019 realizamos oficinas de capacitação para jovens em alguns municípios, levando cursos técnicos visando a qualificação e a inserção do jovem no mercado de trabalho, além do cadastro do jovem aprendiz por meio do ônibus do Programa Estação Juventude. Agora iniciamos o ano com essa ação que visa inserir 30 jovens no mercado de trabalho. O Governo do Estado, a Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Juventude, estão comprometidos em levar oportunidades aos jovens sul-mato-grossenses”, ressaltou Ian Leal, subsecretário Estadual de Políticas Públicas para Juventude.

Para participar o candidato precisa ter entre 18 e 22 anos, ensino médio completo ou estar cursando. O processo seletivo será realizado em três etapas: 1ª teste de português, raciocínio logico, noções básicas de informática e teste de digitação. 2ª etapa dinâmica comportamental e entrevista para os aprovados na primeira etapa e, por fim, a apresentação de documentos dos aprovados na segunda etapa.

De acordo com consultor de relações institucionais, Carlos Roboton, a seletiva é a oportunidade desses adolescentes e jovens iniciar suas trajetórias profissionais, aprendendo na prática e na teoria. “O jovem tem a dificuldade de inserção no mercado de trabalho que ultrapassa a barreira da falta de qualificação, mas também a grande dificuldade deles é que as empresas lhe deem a oportunidade, então desta vez são 30 vagas para jovem aprendiz, primeiro emprego, onde realmente eles vão ter a oportunidade de começar a sua trajetória no mercado de trabalho”, conclui.

A seletiva será realizada na Faculdade Estácio de Sá – Polo TV Morena, em Campo Grande, no dia 30 de janeiro de 2020, às 08h30.

A ação conta com o apoio institucional do Ministério Público do Trabalho (MPT/MS), Ordem dos Advogados (OAB/MS), Conselho Municipal de Juventude e Faculdade Estácio de Sá.

SERVIÇO:

Processo Seletivo Jovem Aprendiz – Call Center

Data: 30 de janeiro de 2020

Horário: 08h30

Local: Faculdade Estácio de Sá – Polo TV Morena – Campo Grande

Obs: levar caneta preta ou azul

Requisitos: 18 a 22 anos; ensino médio cursando ou completo; homens, devem possuir carteira de reservista; não ter registro na carteira de trabalho (exceto se o registro for de menor aprendiz) e disponibilidade para turno manhã e tarde.

Remuneração: salário fixo; auxílio alimentação; plano de saúde e odontológico; vale transporte, curso profissionalizante semanalmente em instituição parceira.

Texto: Jaqueline Hahn Tente – Secretaria Especial de Cidadania (Secid)

Foto: Arquivo Subsecretaria da Juventude