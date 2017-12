Subsecretaria de Políticas para a Mulher finaliza curso de Formação Continuada para servidores da Casa da Mulher Brasileira

A Subsecretaria Municipal de Políticas para a Mulher encerra na segunda-feira (04) às 14 horas, no auditório da Casa da Mulher Brasileira a Formação Continuada: “Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: desafios para o enfrentamento na Casa da Mulher Brasileira”. A capacitação foi direcionada a servidores concursados que assumiram a partir de agosto na Casa da Mulher Brasileira.

Com carga horária de 60 horas, a formação teve início em agosto, com encontros semanais de 4 horas. Os temas tratados estão em consonância com as diretrizes e os princípios das Políticas Públicas para a Mulher e da Casa da Mulher Brasileira. A Formação Continuada buscou a reflexão sobre as diversas formas de desigualdade de gênero e o enfrentamento à violência contra a mulher.

A Formação Continuada contou com a participação de psicólogas, assistentes sociais, motoristas e administrativos, e demais servidores que já estavam lotados no serviço, bem como de outros setores da Casa, como Fundação Social do Trabalho e Guarda Civil Municipal.

As capacitadoras são profissionais ligadas às políticas públicas para a mulher, aos movimentos de mulheres ou aos estudos acadêmicos, como professoras de grupos de disciplinas e grupos de estudos em universidades.

A subsecretária Municipal de Políticas para a Mulher Carla Stephanini destaca que com essa iniciativa a intenção foi a de realizar o aprimoramento profissional dos servidores na busca de um atendimento humanizado e integral à mulher em situação de violência.