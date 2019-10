Subsecretaria de Juventude oferece aulas de Capoeira para jovens

Capoeira é a terceira modalidade marcial a fazer parte do programa Estação Juventude - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para as aulas de Capoeira que acontece no Teatro de Arena do Horto Florestal, localizado na Avenida Fábio Zahran, 316 – Centro de Campo Grande. As aulas serão ministradas pelo mestre Amauri nas terças-feiras e quintas-feiras das 19h às 20h com início no dia (17) de outubro.

Capoeira é a terceira modalidade marcial a fazer parte do programa Estação Juventude, que através do convênio assinado no evento “Juntos pela Juventude”, entre Governo Federal, Secretaria Nacional de Juventude e Prefeitura Municipal de Campo Grande no início do mês de agosto/2019 é possível oferecer cursos com estruturas que atendem às necessidades que compõe a formação intelectual, física e cultural dos jovens de 15 a 29 da Capital.

Segundo o Subsecretário Maicon Nogueira, o programa Estação Juventude cresce junto com os jovens que procuram os cursos e aulas de artes marciais. “Abrir inscrições para aulas de capoeira é o resultado de sucesso que o programa Estação Juventude tem hoje com a nossa juventude. ” Explica Maicon.

Para o professor de Educação Física Mestre Amauri, as aulas de capoeira serão uma extensão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. “Trabalho há mais de 20 anos na capoeira e será um prazer enorme ministrar aulas para os jovens campo-grandenses”, conclui o Mestre.

Para participar das aulas gratuitas de Capoeira, basta fazer as inscrições pelo WhatsApp (67) 99155-0831 ou pessoalmente na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, Rua 15 de novembro, 532 – Centro.