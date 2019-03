Subsecretaria de Juventude e Secretaria de Saúde distribuem mais de 120 mil preservativos no Carnaval

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), dará início à Campanha de Prevenção e Combate a IST/AIDS (Infecções Sexualmente Transmissíveis), voltada ao Carnaval 2019.

Com o objetivo de distribuir 124 mil preservativos fornecidos pelo Ministério da Saúde, nos dias 2 a 5 deste mês, a Sesau e Semju estarão com postos de distribuição na Esplanada Ferroviária, Avenida Afonso Pena com a Rua Rio Grande do Sul e no desfile das Escolas de Samba na Praça do Papa no bairro Santo Amaro. Nestes locais serão distribuídas as camisinhas masculinas e femininas, além de material informativo para prevenção das ISTs.

Para o Subsecretário Maicon Nogueira a parceria entre as secretarias, vem de encontro com objetivo de ambos.

“Os índices de jovens infectados com alguma IST vem aumentando cada vez mais e nosso papel é combater isso com ações e políticas que possam orientar os jovens a prática do sexo seguro.”. Explica Maicon.

Segundo a coordenadora de programas IST/AIDS e hepatites virais da SESAU, Fabiane Marques Neves Dittmar Duarte,

“o trabalho deste ano é voltado para a distribuição consciente do preservativo e abordagens individuais alertando para a necessidade do uso adequado do preservativo para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis”.

Para encerrar a Campanha 2019, a programação inclui a mobilização de conscientização no sábado (09), com distribuição de material informativo e preservativos nos blocos Enterro dos Ossos.