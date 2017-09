Subsecretaria de Juventude desenvolve empresa em parceria com a Junior Achievement

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude, está participando da Feira de Miniempresa, promovida pela Junior Achievement, com a empresa produtora de camisetas Tie Dye, Camaleão S.A/E, formada por ex-alunos que passaram pelos cursos oferecidos pelo Semju. O evento começa nesta sexta-feira (1) e vai até domingo (3), no Shopping Bosque dos Ipês.

Essa é a primeira vez que um órgão público participa da ação salienta o subsecretário de Políticas para Juventude. “Neste ano, nós montamos uma turma com os alunos do Curso de Capacitação Profissional e já tem alguns meses que temos trabalhado com encontros semanais”, pontua, o subsecretário de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira.

Ao todo, cinco miniempresas com mais de 100 alunos dos 2º anos do ensino médio das redes estadual, federal e particular de ensino estão participando da feira. Além do empreendimento da Subsecretaria, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul apresentará a Plufet S.A/E, com puffs de madeira; a Escola Estadual Joaquim Murtinho trará a Helianthus S.A/E, de mini bolsas; a Escola Estadual Hercules Maymone Eco PlantsS.A/E apresentará porta-trecos ecológicos e o Colégio Militar estará com a Azuza S.A/E trazendo coleiras para cachorros.

Como funciona?

O gestor de programas da Junior Achievement em Mato Grosso do Sul, Gustavo Lourenço, explica que as atividades da instituição são aplicadas em escolas públicas e privadas e não tem custo nenhum para o aluno e nem para a escola. “A Junior Achievement é mantida pela iniciativa privada. Um time de voluntários, empresários e acadêmicos universitários aplicam as ações em todo o país”, explicou

Durante 15 semanas, uma equipe Júnior Achievement promove ações visando o despertar do empreendedorismo nos jovens. Durante os encontros os alunos aprendem conceitos da livre iniciativa, mercado, comercialização, produção, necessidades do consumidor, oferta e demanda e a valorização de atitudes empreendedoras. As palestras são feitas com quatro profissionais voluntários das áreas de marketing, finanças, recursos humanos e produção.

No momento de colocar a mão na massa, os alunos escolhem o produto que vão fabricar, vendem ações para conseguir o capital necessário para o empreendimento, organizam a administração elegendo um Presidente e os diretores de RH, Produção, Finanças, Marketing e Vendas, compram matéria-prima, produzem, vendem, pagam salários e comissões e recolhem impostos, que são recolhidos, doados a instituições filantrópicas escolhidas previamente pelos participantes do programa e o lucro é distribuído entre os acionistas.

Veja Também

Comentários