Subsecretaria de Juventude apresenta ações na Câmara

Na manhã desta terça-feira (17), o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude (Semju) da Prefeitura de Campo Grande, Maicon Nogueira, mostrou aos vereadores algumas das principais ações realizadas nos últimos 10 meses em que está à frente da pasta.

Atuando, principalmente, com parcerias de empresas privadas, universidades e órgãos públicos, a Semju oferece atividades que visam capacitação profissional, o combate às drogas e a cidadania. “Temos esses três pilares desde que começamos a trabalhar e estamos alcançando resultados significativos em todos os eventos que fazemos”, destacou o subsecretário.

Entre as ações desenvolvidas está o curso de capacitação profissional, onde estudantes podem aprender técnicas de oratória, dicção, melhorar o comportamento em uma entrevista de emprego e saber utilizar o marketing pessoal para alcançar os objetivos. As palestras acontecem durante cinco dias e são realizadas por profissionais liberais que reforçam a importância de conhecer o mercado de trabalho para almejar o primeiro emprego ou a troca de cargo. Mais de 1.400 jovens participaram dos cursos, contando todas as edições do evento, realizados na Faculdade Unioeste, em Campo Grande.

Outra atividade que também está tendo uma boa aceitação pelo público jovem é o Telecentro, onde são oferecidos cursos profissionalizantes on-line. Com pouco mais de 2 meses desde o início das primeiras aulas, mais de 300 jovens já passaram pela sala de aula.

“Não se faz política pública para juventude baseada em bom senso, em ‘achismo’. Nós precisamos de um senso da juventude em Campo Grande. Apesar de não termos números mais precisos, atuamos com o que temos a disposição”, destacou Nogueira.

Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, há no município, mais de 217 mil jovens, representando mais de 30% da população. Muitos deles estão inseridos dentro das classes C, D e E, onde a perspectiva de um futuro diferente do que os pais tiveram é muito pequena.

O esforço pelos trabalhos desenvolvidos foi destacado pelos parlamentares. O vereador Betinho ressaltou a qualidade da equipe que atua na Subsecretaria e relembrou a importância dos resultados obtidos. “O esforço comove, mas o resultado convence. Vocês têm mostrado um trabalho eficiente, arrojado e tenho acompanhado as ações que vocês estão fazendo”, disse.

O vereador Eduardo Romero lembrou que as parcerias propostas pela Subsecretaria são quase que milagrosas. “Praticamente não há nenhuma previsão orçamentária e vocês estão realizando uma série de ações com as parcerias juntando toda a comunidade, mostrando como a juventude se organiza e avança”.

O subsecretário destacou ainda que a última conquista foi o repasse do Governo Federal de R$ 350 mil que serão destinados a atividades lúdicas e esportivas, por meio do programa Estação Juventude 2.0.

Ele também deixou com os vereadores uma minuta de alteração na legislação de alteração do Conselho Municipal de Juventude. Essa proposta visa permitir maior controle da sociedade civil organizada nas ações desenvolvidas pela Prefeitura na área da juventude. A intenção é destinar uma proporção de 2/3 das cadeiras para a população. Além disso, o plano pretende criar condições para que recursos, de empresas, pessoas físicas ou políticos, sejam destinados ao órgão para investir em ações que promovam o desenvolvimento dos jovens.