Roda de Conversa promovida pela Prefeitura para discutir feminicídio reuniu mulheres de 15 a 29 anos

A subsecretária de Políticas para Mulheres, Carla Stephanini, destaca a importância da Roda de Conversa com as Mulheres / Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretária Municipal de Políticas para a Mulher, promoveu nesta terça-feira (29) a Roda de Conversa para discutir questões relacionadas ao feminicidio. Segundo estatísticas do Ministério Público Estadual, mulheres na faixa etária de 15 a 29 anos estão sendo mortas, na época fértil, laboral e tem causado prejuízos para as famílias e para o País, além das barbáries injustificáveis que vem acontecendo com as mulheres.

A subsecretária de Políticas para Mulheres, Carla Stephanini, destaca a importância da Roda de Conversa com as Mulheres, discutindo o tema da atualidade, que é o feminicidio, ou seja, os casos de mortes de mulheres.

“Queremos que a sociedade sensibilize sobre o assunto, que são as injustiças com as mulheres. Nesta roda de conversa temos pessoas que possuem números e experiência jurídica. Vamos entender este assunto de forma sociológica e do ponto de vista jurídico. Também queremos promover políticas públicas para fazer avançar na legislação e aplicar corretamente a lei”, frisa Carla Stephanini.

Para a promotora de Justiça de Mato Grosso do Sul, Luciana do Amaral Rabelo, a Roda de Conversa tem a sua finalidade para que as mulheres entendam como são aplicadas as leis de feminicidio e como funciona a legislação no Brasil.

“A partir desta Roda de Conversa vamos multiplicar este tema nas escolas e esclarecer para os meninos e meninas seus direitos e deveres. Queremos que os jovens das escolas e toda sociedade entendam e evitem a cultura machista. Para tanto, defendemos a igualdade entre homens e mulheres”, pontuou.

A psicóloga e coordenadora de Projetos e Ações Temáticas da Semu, Márcia Paulino, participou da Roda de Conversa e concorda com a abordagem dos aspectos sociológicos e jurídicos que defendem os direitos das mulheres e a aplicação da lei contra os autores dos crimes contras as mulheres.

“Nossa principal intenção é fomentar uma fala adequada sobre o tema e não reproduzir estereótipos, preconceitos e discriminação contra as mulheres vítimas de violência”, avaliou.

Para a professora e militante do movimento feminista e também pesquisadora, Maria Rosana Rodrigues, a reunião foi positiva.

“É muito importante juntar as autoridades para discutir este tema e ter uma compreensão aprofundada sobre o assunto. Temos que mostrar os serviços para as mulheres e conseguirmos diminuir os índices de violência contra a mulher e criar uma sociedade mais justa para todas as mulheres”, diz Rosana Rodrigues.

Ao final da Roda de Conversa, a subsecretária de Políticas para Mulheres Carla Stephanini e o grupo de mulheres participantes da reunião entenderam da necessidade de encaminhar e criar um observatório da violência contra a mulher.

No site do MP/MS está disponibilizado o dossiê com o tema “Feminicidio, Meninas dos Olhos e também a cartilhas com o tema “Mulher – Seja Protagonista de uma História Feliz. Clique AQUI para ver esses links.

