Subsecretaria da Mulher promove roda de conversa nesta quinta-feira

Com o tema, “Conversa sobre o protagonismo feminino”, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Políticas para Mulher promove nesta quinta-feira (7), o lançamento da agenda oficial de evento da Subsecretaria, para o mês de março, no qual se comemora o dia da mulher.

Depois de muita luta instrumentos vieram estabelecer diretrizes e normas para a execução de uma política pública para a mulher que se mostre eficiente, eficaz e efetiva, que promova a garantia de direitos e combata a violência, entendendo que uma política pública deva ser construída também pensando na participação da mulher em todos os espaços.

Nessa vertente conta-se com o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 2013-2015, que se caracteriza em importante instrumento norteador bem como as propostas consolidadas da Conferência Municipal de Campo Grande para a Mulher, realizada em 2016. Inspirada nesses documentos, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Mulher, propôs a construção coletiva do Plano Municipal de Ações Integradas para a Cidadania da Mulher, que envolve todos os segmentos do executivo municipal, bem como a institucionalização da Rede de Atendimento à Mulher vítima de violência.

Serviço:

Evento: Lançamento da Agencia Oficial mês de março

Local: Auditório da Semu, Rua 15 de novembro 1373.

Horário: Início à partir das 9 horas.

Tema: Conversa sobre o protagonismo feminino.