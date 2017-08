Subsecretaria da Mulher promove curso de políticas públicas para conselheiras

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Mulher (Semu), em parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), promoveu, no auditório da Semu, nesta segunda-feira (21), o evento “Formação de Conselheiros e Conselheiras Regionais”.

De acordo com a subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher, Carla Stephanini, o evento tem como objetivo sensibilizar as conselheiras e conselheiros regionais a respeito dos direitos humanos e das políticas públicas para as mulheres,

A Semu e o Conselho Municipal de Direitos da Mulher realizam esta capacitação para 40 conselheiras e conselheiros regionais, membros da Rede Viva e servidores vinculados às atividades do Programa Comunidade Viva, para discutir temas relacionados a gênero, violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, serviços oferecidos pela Casa da Mulher Brasileira e Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em Campo Grande-MS.

“Por meio dessa iniciativa, a Subsecretaria de Políticas para a Mulher promove a aproximação e o diálogo com a comunidade, contribui para o enfrentamento à violência contra a mulher e constrói espaços de reflexão, visando à transformação das desigualdades de gênero e a construção de uma sociedade mais justa para mulheres e homens”, declarou Carla Stephanini.

A psicóloga e coordenadora do Projeto e Ações Temáticas da Semu, Márcia Paulino, destacou a parceria com a Planurb e com o Conselho do Direito da Mulher.

“É uma ação que visa capacitar e sensibilizar os conselheiros regionais, que são para nós pessoas estratégicas dentro da cidade inteira. Após estes cursos eles serão para nós importantes multiplicadores e orientadores com relação aos serviços que existem de enfrentamento de violência contra mulher. Esperamos que eles nos ajudem nas orientações dos serviços e na divulgação para a população, de um modo geral, dos serviços oferecidos para as mulheres”, disse a psicóloga Márcia.

A vice-presidente do conselho dos Direitos da Mulher, Jacita Azamor Pionti, reforça que o evento é muito importante para as conselheiras e os conselheiros porque eles são multiplicadores.

“As informações que forem obtidas neste evento serão repassadas as comunidade onde eles atuam. Nos deparamos com um número alarmante de violência doméstica, de violação dos direitos das mulheres. Nesta palestra procuramos esclarecer melhor e dotar essas pessoas de conhecimento para que elas possam levar as comunidades”, frisa Jacita.

A coordenadora geral da Casa da Mulher Brasileira, Tai Loschi, apresentou os números registrados contra as mulheres e destacou a importância de toda estrutura da Casa da Mulher Brasileira.

“Querem que eles tomem ciência dos dados e dos números dos atendimentos da Casa, o seu funcionamento e como, por exemplo, quais os telefones que a população deve usar. É um evento importante que fortalece o trabalho da rede de atendimento às mulheres dos órgãos ligados a prefeitura. Esta é uma forma de oportunizar as lideranças da Rede Viva, que eles são importantes multiplicadores de todas estas informações”, finaliza Tai.

Veja Também

Comentários