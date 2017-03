Subsecretaria da Juventude abre caminhos para jovens conquistarem o primeiro emprego

qualificação para jovens “Atualize seus conhecimentos para conquistar o 1º Emprego”. A iniciativa da prefeitura, por meio da Subsecretaria Municipal de Políticas para Juventude, já preparou mais de 400 pessoas – com idade mínima de 15 anos – para o grande desafio que é dar início à carreira profissional.

Durante uma semana, esses jovens participam de dinâmicas, palestras, oficinas e treinamentos que são desenvolvidos em conjunto com entidades, universidades e empresas parceiras do município. A estudante Gabrielen de Souza, que saiu do Jardim das Meninas para assistir as aulas, falou da expectativa a partir do conhecimento adquirido.

“Minha única experiência no mercado de trabalho foi na padaria do meu pai. Mas lá a gente não tem aquele compromisso com horário etc. Já na primeira aula que recebi aqui já valeu a pena, porque eu percebi que estava cometendo erros na minha vida pessoal que poderiam me prejudicar na hora de procurar emprego: como o meu comportamento na rede social. São coisas tão pequenas que a gente não para pra pensar, mas aqui eu entendi. Os professores foram nota dez e agora me sinto preparada”, manifestou a jovem de 18 anos.

Já o Ademir Barbosa Jovino, de 17 anos, disse que a falta de qualificação atrapalha na hora de entregar um currículo. “A gente sempre acha que sabe de tudo, mas de repente descobre que não sabe ao certo elaborar um currículo. E, ainda com esse papel em mãos, a gente se depara com a falta de qualificação e isso peso quando estamos competindo uma vaga. Estou satisfeito com o que aprendi aqui e me sinto mais seguro”, ponderou o estudante, que mora no bairro Estrela Dalva.

No último dia de aula da 3ª turma do curso de capacitação, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, fez questão de deixar palavras afirmativas para que a turma possa lembrar quando surgirem os obstáculos. “Vocês estão chegando numa fase em que a decisão é individual. Nem sempre a juventude escuta o que os mais velhos aconselham e aí eu digo para vocês aproveitarem as oportunidades pois a mudança e um futuro bom vai depender de cada um de vocês e a força de vontade será uma das virtudes que vocês mais precisarão”, alertou o chefe do Executivo.

Ao informar que as inscrições para a próxima turma já estão abertas, o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira, ressalta o desafio da inserção no mercado de trabalho, que é o processo natural de jovens nesta fase da vida.

“Apesar de possuírem muita energia e vontade de aprende, muitas vezes esses jovens são eliminados na entrevista de emprego por falta de experiência. A vaga existe, está ali, mas eles não estão preparados para ela. E a nossa intenção é mudar essa realidade, por isso estamos aqui com esse curso que desde o início atraiu muitas parcerias que acreditam nesse projeto e apostam junto conosco na juventude de Campo Grande. Estamos abrindo mais uma turma e espero que todos que por aqui passam possam de fato aproveitar essa oportunidade e fazer a diferença no mercado de trabalho”, ponderou Maicon.

O curso de qualificação para jovens “Atualize seus conhecimentos para conquistar o 1º Emprego” acontece na Faculdade Novoeste, parceira da prefeitura. As aulas da próxima turma terão início no dia 3 de abril.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas no telefone 3314-3577.

