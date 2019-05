Subscretaria da juventude abre novas vagas para o curso Telecentro 2.0 para jovens

WhatsApp Image 2019-05-13 at 15.15.48

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para os cursos que compõem o Programa Telecentro 2.0. As aulas serão de segunda-feira a sexta-feira no período matutino das 8h30 às 11h30 e período vespertino das 13h30 às 16h30 na sede da Subsecretaria.

O Programa Telecentro 2.0 já capacitou mais 1.400 jovens em pouco mais de 2 anos, e para o Subsecretário Maicon Nogueira o Programa Telecentro 2.0 é uma das oportunidades que a Subsecretaria oferece à jovens de 15 a 29 nos que almejam colocação no mercado de trabalho. “A Subsecretaria sempre oferece cursos, palestras e capacitação profissional gratuitamente para os jovens de Campo Grande.”

Para participar dos cursos oferecidos gratuitamente pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude basta ligar para 3314-3577 ou encaminhar-se a sede localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

Confira os cursos e datas:

Auxiliar Administrativo – Manhã/Tarde – 13/5 a 17/5

Pacote Office: Excel Básico/Intermediário – Manhã/Tarde – 20/5 a 24/5

Auxiliar Administrativo – Manhã/Tarde – 27/5 a 31/5

Vendas e Telemarketing – Manhã/Tarde – 03/6 a 07/6