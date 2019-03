Stheven Razuk participa de III Colégio de Secretários-Gerais do Sistema OAB

O Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Stheven Razuk participou nesta segunda-feira (25) do III Colégio de Secretários-Gerais do Sistema OAB no Conselho Federal, em Brasília - Foto: Divulgação

O Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Stheven Razuk participou nesta segunda-feira (25) do III Colégio de Secretários-Gerais do Sistema OAB no Conselho Federal, em Brasília.

Entre as pautas, a implementação da digitalização dos processos internos da entidade e a troca de experiências sobre os sistemas de gestão documental e processual existentes.

“Foi uma oportunidade muito rica de debate entre os colegas do resto do país. Estamos avançando na digitalização dos processos no âmbito interno visando segurança, celeridade e economia, mas sempre dialogando com o resto do sistema para tentar uniformizar no que for possível”, ressaltou Razuk.