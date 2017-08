STF autoriza extradição de israelense acusado de matar palestino

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (8) autorizar a extradição para Israel de um cidadão israelense condenado pela Justiça de Tel-Aviv por homicídio praticado contra um palestino. Yehoshua Elizur fugiu em 2005, antes do anúncio da sentença, e foi preso em São Paulo há dois anos.

No julgamento, o colegiado entendeu que Israel tem competência para julgar o crime, mesmo que o fato tenha ocorrido em território da Cisjordânia e sob as regras do Tratado de Oslo, que dividiu as áreas controladas pelo governo de Israel e pela Autoridade Palestina de forma não definitiva.

De acordo com o processo, Elizur parou um micro-ônibus que transitava por uma estrada próxima a um assentamento palestino e deu um tiro de fuzil contra um dos ocupantes do veículo. A data da extradição ainda não foi definida pela Corte, pois ainda cabe recurso contra a decisão que autorizou a extradição.

