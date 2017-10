Startup Day estimula inovação em Campo Grande no próximo sábado

O Startup Day também celebrará a reinauguração do Living Lab, que passou por uma reforma e agora conta com dois novos andares e infraestrutura melhorada para abrigar eventos / Divulgação

No sábado, 07 de outubro, o Living Lab MS e o Sebrae realizam o Startup Day, evento com programação exclusiva para identificar e fomentar o surgimento de novas startups por meio da troca de conhecimento em encontros, palestras e debates para geração de aprendizado.

A programação começa a partir das 9 horas, no Living Lab (Rua Brasil, 205 – Centro), e vai reunir empresários, investidores, desenvolvedores, nerds, geeks, prestadores de serviço, incubadoras e qualquer pessoa interessada no ecossistema Startup, para conhecer o que outros empreendedores já estão fazendo no setor e como materializar suas ideias.

Até às 13 horas acontecerão uma série eventos com profissionais do ramo, que vão compartilhar suas experiências e conhecimentos com os participantes por meio de palestras e painéis de discussão envolvendo vários temas como empreendedorismo juvenil; mulheres no mercado de Tecnologia da Informação; produção e monetização de projetos de games; aceleração de startups; prototipação de interfaces; entre outros.

Estarão presentes nomes como Felipe Matos, fundador da Startup Farm, a maior aceleradora privada de startups da América Latina; Francisco Jardim, sócio fundador da SP Ventures, empresa gestora de fundos de investimentos; e Marcio Giacobelli, profissional com mais de 25 anos de experiência com equipes de vendas em empresas multinacionais como a Natura e fundador do portal Conexão Rede.

O Startup Day também celebrará a reinauguração do Living Lab, que passou por uma reforma e agora conta com dois novos andares e infraestrutura melhorada para abrigar eventos e receber os frequentadores do espaço.

A entrada é 1kg de alimento não perecível. Para conferir a programação, se inscrever e consultar mais informações, acesse o link: http://bit.ly/StartupDayCampoGrande.

Veja Também

Comentários