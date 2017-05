Startup Day acontece neste sábado em Campo Grande

O Living Lab MS e o Sebrae realizam o Startup Day, evento com programação exclusiva para identificar e fomentar o surgimento de novas Startups em Mato Grosso do Sul / Divulgação

Neste sábado, 20 de maio, o Living Lab MS e o Sebrae realizam o Startup Day, evento com programação exclusiva para identificar e fomentar o surgimento de novas Startups em Mato Grosso do Sul, por meio da troca de conhecimento, criação de ambientes de network e geração de negócios.

O Startup Day começa às 8 horas, no Living Lab (Rua Brasil, 205 – Centro), e vai reunir empresários, investidores, desenvolvedores, nerds, geeks, prestadores de serviço, incubadoras e qualquer pessoa interessada no ecossistema Startup, que querem conhecer o que outros empreendedores já estão fazendo no setor e como materializar suas ideias.

Até às 11 horas, acontecerão uma série eventos com profissionais do ramo, que vão compartilhar suas experiências e conhecimentos com os participantes por meio de oficinas, mesas redondas e dinâmicas inovadoras que discutem temas envolvendo vários tipos de tecnologia.

No período da tarde, as atividades continuam no auditório do Sebrae (Avenida Mato Grosso, 1661 – Centro). Às 13h30, começa a palestra O que eu aprendi na prática, criando uma startup de sucesso, com Carmelo Queiroz. Co-fundador do site Logovia, que se fundiu com o portal We Do Logos, Queiroz é formado em Administração de Empresas pela FFB/FGV e já passou esteve no departamento financeiro no Grupo OPOVO de comunicação, na área de marketing e relacionamento da IBM e no setor comercial da Nutrimax, como sócio.

Às 14h20, João Cristofolini se apresenta com a palestra Como transformar problemas em oportunidades. CEO e fundador da startup Pegaki, considerada uma das maiores inovações do mercado de e-commerce brasileiro em 2016, e do ResumoCast, um dos podcasts mais influentes do Brasil, Cristofolini é palestrante e autor de seis livros, além de participar do conselho de outras startups nas áreas social, de mídia e saúde.

Encerrando a programação, o especialista em gestão, inovação e startups Juan Berbanó ministra a palestra Maiores desafios criando novos negócios digitais, às 15h10. Fundador da Germinadora, espaço voltado ao fomento e aprimoramento de habilidades empreendedoras, Bernabó já deu palestras a mais de 14 mil pessoas e ajudou mais de 150 organizações a melhorarem sua eficiência.

Todos os eventos são gratuitos. Para conferir a programação, se inscrever e consultar mais informações, acesse o link disponível para o Startup Day.

