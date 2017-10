SSP dará até R$ 50 mil para quem ajudar a identificar suspeito de matar crianças

O secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, vai determinar o pagamento de até R$ 50 mil para quem fornecer informações que levem à identificação dos envolvidos na morte de duas crianças desaparecidas, cujos corpos foram encontrados nesta quinta-feira, 12, na zona leste de São Paulo.

O caso está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que tenta agora identificar as duas crianças por meio de exames de DNA, informa nota da Secretaria de Segurança de São Paulo desta sexta-feira, 13. Os corpos estão em estado avançado de decomposição e foram levados ao Instituto Médico Legal (IML).

As meninas estavam em uma Fiorino roubada, na Rua do Cal, na região de São Miguel Paulista. O veículo foi apreendido e encaminhado à perícia do Instituto de Criminalística (IC), que também esteve no local do crime. A resolução determinando o pagamento da recompensa será publicada no Diário Oficial.

Segundo a SSP, as denúncias devem ser encaminhadas ao site do WebDenúncia (www.webdenuncia.org.br) ou à autoridade policial, com sigilo dos dados do informante.

