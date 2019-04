SPPM retoma ações do Projeto Construindo Cidadania – Empoderando Meninas

Campo Grande (MS) – Com foco no enfrentamento à violência contra a mulher, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM), retomou as atividades do projeto “Construindo Cidadania – Empoderando Meninas”, em Campo Grande.

Cerca de 30 alunos da Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, participaram do primeiro encontro do projeto com a temática: eliminação da violência contra meninas e mulheres.

De acordo com a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Giovana Correa Vargas, a educação para a igualdade de gênero nas escolas é essencial na prevenção da violência contra a mulher: “Retomamos o projeto em um momento difícil que estamos passando com tantos casos de feminicídio. Por isso trabalhar nas escolas é fundamental para que possamos ter jovens conscientes do que se caracteriza uma violência doméstica e acima de tudo que as meninas que estão iniciando seus relacionamentos possam identificar o que é um relacionamento abusivo, desta forma rompendo o ciclo da violência no início”, ressalta Giovana.

Construindo Cidadania – Empoderando Meninas, tem como objetivo desenvolver ações para a promoção de políticas de igualdade de gênero e desenvolvimento da cidadania, despertando a conscientização sobre a necessidade de identificar e eliminar todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres, sensibilizando estudantes a respeito da violência de gênero e possibilitar um maior conhecimento por parte das meninas.

O projeto é realizado em 6 encontros com três temáticas, sendo essas: eliminação da violência contra meninas e mulheres; saúde da mulher e autoestima e liderança. “Nessa primeira turma participaram meninos e meninas, infelizmente a violência doméstica faz parte do cotidiano desses adolescentes, sendo uma pessoa da família ou uma vizinha, eles acabam se identificando”, afirma Bruna Oliveira, técnica da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM), e coordenadora do projeto.

Desde a sua implantação 307 jovens de Campo Grande foram capacitados. A Subsecretaria está levando o projeto para 43 municípios do estado que possuem Organismos de Políticas Públicas para Mulheres (OPMS).

Mais informações sobre o projeto pelo telefone (67) 3316-9191.

Texto: Jaqueline Hahn Tente – Subsecretaria Especial de Cidadania (Secid).