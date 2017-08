Sport é o desafiante da vez do Corinthians no Campeonato Brasileiro

O Sport é o desafiante da vez do Corinthians, líder do campeonato e invicto há 33 partidas, 18 delas na série A, com 13 vitórias e cinco empates na 19ª rodada, a última do primeiro turno, neste sábado (5), na Arena Corinthians, em São Paulo, às 19h.

O Corinthians soma 44 pontos dos 54 possíveis até agora, na primeira metade da competição, e poderá quebrar um recorde de invencibilidade de 60 anos do time, se alcançar 38 jogos sem perder: de 13/07/1957 a 8/12/1957, foram 26 vitórias e 11 empates. O recorde brasileiro de invencibilidade é dividido por Flamengo e Botafogo, ambos com 52 partidas sem derrota, na década de 1970.

O Corinthians é dirigido por Fábio Carile, que está no clube desde 2009, onde foi auxiliar de Tite, atual técnico da Seleção Brasileira, e de Mano Meneses, ex-treinador da equipe nacional. Em 17 de setembro de 2016, Carile assumiu o time principal, quando Cristóvão Borges caiu, após derrota de 2x0 para o Palmeiras. O técnico corintiano ainda mantém uma escola de futebol em Sertãozinho, no interior de São Paulo.

O Sport subiu das últimas posições, no início do G6, depois da entrada do técnico Vanderlei Luxemburgo: ele estreou no Brasileiro com derrota para o Avaí por 1x0, em Florianópolis, no último dia 4 de junho, mas hoje está na zona de classificação da Libertadores, em 6º lugar, com 28 pontos.

Os outros jogos da rodada, que serão disputados neste fim de semana e na segunda-feira são os seguintes: Fluminense x Atlético GO; Flamengo x Vitória; Palmeiras x Atlético PR; Cruzeiro x Botafogo; Coritiba x Chapecoense; Grêmio x Atlético MG; Bahia x São Paulo; Ponte Preta x Vasco e Avaí x Santos.

A classificação do campeonato é a seguinte: 1º Corinthians, 44 pontos; 2º Grêmio, 36; 3º Santos, 34; 4º Palmeiras, 32; 5º Flamengo, 29; 6º Sport, 28; 7º Cruzeiro, 26; 8º Botafogo, 24; 9º Vasco, 23; 10º Atlético PR, 23; 11º Atlético MG, 23; 12º Coritiba, 22; 13º Chapecoense, 22; 14º Fluminense, 22; 15º, Ponte Preta, 21; 16º Bahia, 20; 17º, São Paulo, 19;18º Avaí, 17; 19º Vitória, 16; 10º Atlético GO, 12.

Veja Também

Comentários