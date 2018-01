SPD está dividido e pode votar contra formação de governo com Merkel

O SPD realiza convenção no domingo que deve definir a posição do partido - Foto: MunichNow

O líder do Partido Social Democrata (SPD, na sigla em alemão), Martin Schulz, pressionou seus colegas de sigla para votar a favor da abertura das negociações para a formação de um governo de coalizão com o bloco conservador da chanceler, Angela Merkel, mas a oposição é grande entre os sociais-democratas.

Schulz foi ao Estado de Renânia do Norte-Vestfália conversar com membros do partido para pressionar pela aprovação da abertura das negociações da formação da coalizão com Merkel. O SPD realiza convenção no domingo que deve definir a posição do partido.

Caso os sociais-democratas rejeitem a proposta, a Alemanha seguirá em um impasse e sem governo. Tanto Schulz quanto Merkel saem enfraquecidos, já que a chanceler também não conseguiu formar governo com outros dois partidos menores.

Em uma votação preliminar, os membros do SPD em estados menores de Berlim e da Saxônia-Anhalt indicaram que votarão contra a reforma, embora outros sociais-democratas de Brandenburgo tenham sinalizado voto a favor. Fonte: Associated Press.