SpaceX transmite hoje ao vivo lançamento de 58 satélites ao espaço

A empresa estadunidense SpaceX lança hoje ao espaço 58 satélites. O início da missão, batizada de “Starlink-9” está marcado para 19h58 (18h58, no horário de Brasília). A empresa transmitirá o lançamento ao vivo pelo canal do Youtube da companhia.

Os satélites que fazem parte da subsidiária Starlink, da SapaceX, têm entre suas funcionalidades a oferta de serviços de conexão à Internet em velocidade banda larga nos Estados Unidos e Canadá. A empresa argumenta que seus satélites trazem como vantagem menor volume, cerca de 260 quilos.

A SpaceX foi a primeira empresa a lançar uma missão tripulada ao espaço, no voo CrewDragon, no dia 30 de maio. A missão, chamada Demo-2, será também “o primeiro voo em órbita de astronautas norte-americanos em foguetes norte-americanos a partir de solo americano desde o final da era do ônibus espacial, em 2011”, conforme definiu a própria Nasa.