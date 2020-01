SP: PM reforça policiamento no estado após fuga de presos no Paraguai

A Polícia Militar (PM) de São Paulo informou nesta segunda-feira (20) que reforçou sua ação em todo o estado em razão da fuga de presos da penitenciária Pedro Juan Caballero, no Paraguai. De acordo com a PM, a operação conta com grande contingente operacional, com participação do policiamento rodoviário, radiopatrulha, Força Tática, policiamento de Choque, Batalhões de Ações Especiais de Polícia (BAEP), helicópteros Águia, cães farejadores e uso de drones para monitoramento.

Segundo a corporação, mais de 13 mil policiais e seis mil viaturas estão dedicados à operação nesta segunda-feira. A polícia ressaltou que o efetivo deverá ser reforçado ainda mais nas próximas horas.

Nas primeiras horas de ontem (19), 75 presos escaparam da Penitenciária Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Policiais encontraram um túnel que levava do interior de uma das celas ao lado externo da cadeia, mas suspeita-se que nem todos os fugitivos tenham escapado por ele.