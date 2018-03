SP: nova interdição ao acesso de veículos no Minhocão entra em vigor amanhã

Inaugurada em 1970, na gestão do então prefeito Paulo Maluf, a via de mão dupla se estende do Largo Padre Péricles, em Perdizes, na zona oeste, por 3.400 metros até a Praça Roosevet, na região central - Agência Brasil

Começa a valer nesta sexta-feira (9) o horário estendido de fechamento do acesso de veículos ao Elevado João Goulart, mais conhecido por Minhocão, via de ligação da zona oeste ao centro da cidade de São Paulo. A interdição será das 21h30 de amanhã às 6h30 de segunda-feira (12).



A extensão do horário foi determinada pela Lei Municipal 16.833, sancionada no dia 8 de fevereiro pelo prefeito João Doria, que criou o Parque Municipal do Minhocão. De acordo com a lei, o Minhocão ficará fechado integralmente para carros aos sábados, domingos e feriados. A partir de maio próximo, o atual período de interdição de segunda a sexta-feira (das 21h30 às às 6h30) será alterado, passando a valer entre as 20h e as 7h.

A retirada do trânsito de veículos no local é uma antiga reivindicação de moradores e proprietários de prédios no entorno, que desde a inauguração da obra, em janeiro de 1971, queixavam-se do barulho, da perda de privacidade e da desvalorização dos imóveis. Inaugurada em 1970, na gestão do então prefeito Paulo Maluf, a via de mão dupla se estende do Largo Padre Péricles, em Perdizes, na zona oeste, por 3.400 metros até a Praça Roosevet, na região central.

Em 1976, o tráfego, antes liberado 24 horas, passou a ser restrito da meia-noite às 5h, visando diminuir o barulho tanto dos motores quanto o causado por acidentes. A medida sofreu alterações, em novembro de 1989, quando a interdição passou a ser de segunda a sábado, das 21h30 até as 6h, e com fechamento total aos domingos. Desde julho de 2015, a interdição passou a ser das 15h de sábado até as 6h de segunda-feira.

A partir de agora, durante todo o dia nos fins de semana e feriados, haverá interdição integral do Minhocão. O acesso pela Rua Albuquerque Lins manterá o horário de fechamento das 21h30 às 9h. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, agentes do trânsito vão monitorar e orientar o tráfego na região do elevado.



Durante o período de restrição aos veículos, a via passou a ser ocupada como área de lazer, em que as pessoas praticam esportes, fazem caminhadas e, ocasionalmente, contam com eventos de diversão e cultura.