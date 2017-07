SP: Metrô e CPTM podem ter atrasos neste domingo

Usuários dos trens do Metrô e da CPTM, de São Paulo e da Grande São Paulo, devem ficar atentos a possíveis atrasos e transtornos que podem ocorrer em função de obras em diversos trechos, que devem ocorrer neste domingo (23). Confira a programação:

Metrô

As estações Luz e República, da linha 4 - Amarela, estarão fechadas para embarque e desembarque durante toda a operação comercial, das 4h40 à meia-noite. A restrição ocorrerá devido a obras na futura estação Higienópolis-Mackenzie. Caso os serviços terminem antes do programado, o Metrô avisa que a operação poderá será retomada.

Para realizar seus trajetos, os passageiros poderão utilizar outras estações de transferência. Os usuários que partirem das estações Butantã, Pinheiros, Faria Lima e Fradique Coutinho com destino às estações República e Luz devem desembarcar em Paulista e prosseguir viagem pela linha 2-Verde do Metrô.

Na estação Luz, os passageiros devem utilizar a integração com a linha 1-Azul do Metrô. Quem estiver na estação República pode fazer a transferência para a linha 3 - Vermelha do Metrô para prosseguir sua viagem pelo sistema. As estações República, da linha 3 -Vermelha e Luz, da linha 1-Azul, funcionam normalmente. A operação também será normal nas demais estações da linha 4, no trecho entre as estações Paulista e Butantã. Já na linha 15- Prata, as estações Vila Prudente e Oratório permanecerão fechadas das 04h40 até às 16h00. Ônibus gratuitos deverão cobrir o percurso do trecho interrompido.

CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos)

A empresa prossegue hoje com obras em suas linhas. Por conta delas os trens circularão com maior intervalo em trechos e horários específicos. Na linha 7-Rubi, (Luz - Francisco Morato), obras serão realizadas das 4h à meia-noite, no sistema de sinalização na região de Franco da Rocha. O intervalo médio entre trens será de 15 minutos. Na extensão da linha, entre Francisco Morato e Jundiaí, das 4h às 20h, haverá serviços no sistema de rede aérea entre as estações Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. No mesmo trecho, das 7h às 18h, também ocorrerão reparos nos equipamentos de via permanente. Assim, o intervalo médio dos trens será de 35 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.

Na linha 8-Diamante, (Júlio Prestes - Itapevi), até a meia-noite, serão realizadas intervenções na rede aérea entre as estações Sagrado Coração e Itapevi. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre Barueri e Itapevi. Já na linha 9-Esmeralda, (Grajaú - Osasco), das 20h até o fim da operação comercial, em razão de intervenções nos equipamentos entre as estações Cidade Jardim e Vila Olímpia, o intervalo médio dos trens será de 25 minutos em toda a linha. Até as 20h, os trabalhos estarão concentrados nos equipamentos de via permanente na região da Estação Santo Amaro, o que ocasionará um intervalo médio de 15 m em toda a linha.

Na linha 10-Turquesa, (Brás - Rio Grande da Serra), das 7h às 18h, os serviços acontecem entre as estações Ribeirão Pires-Antonio Bespalec e Rio Grande da Serra. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra. na linha 11-Coral,(Luz - Guaianases), das 20h até o fim da operação comercial, serão realizados serviços nos equipamentos de via permanente entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. O intervalo médio será de 15 minutos entre Luz e Guaianases.

Até a meia-noite de hoje, devido à continuidade de reparação nos equipamentos de via permanente, a circulação ficará interrompida entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. O usuário que desejar prosseguir viagem no trecho poderá utilizar a linha 3-Vermelha do Metrô. O intervalo médio dos trens será de 18 minutos entre as estações Luz e Tatuapé e de 15 minutos entre as estações Corinthians-Itaquera e Estudantes.

Finalmente, na linha 12-Safira, (Brás - Calmon Viana), das 20h de ontem até o fim da operação comercial de hoje, o intervalo médio dos trens será de 25 minutos em toda a linha, devido às obras de implantação da linha 13-Jade, entre as estações Engenheiro Goulart e Comendador Ermelino.

