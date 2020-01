SP entra em estado de atenção para alagamentos

A semana começa com chuva forte na cidade de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura da capital decretou estado de atenção para alagamentos, por volta das 11h deste (12). Áreas de instabilidade, formadas pelo calor e a alta umidade, já começam a se formar na cidade de São Paulo, atingindo as regiões da Penha, Ermelino Matarazzo, São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Itaquera e Guaianazes, na zona leste. As pancadas de chuva são de moderada intensidade.

A madrugada deste na capital paulista foi quente e abafada para o período. Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do CGE registraram média de 22,5°C. O amanhecer teve céu encoberto e no decorrer do dia haverá curtas aberturas de sol. As temperaturas não sobem muito, com máxima prevista de 27°C e taxas de umidade do ar elevadas, acima dos 60%.

Áreas de instabilidade sobre o estado, associadas ao avanço de uma frente fria pelo oceano, causam as chuvas, que devem se intensificar a partir da tarde. São esperados volumes expressivos sobre a região metropolitana de São Paulo e faixa leste paulista, que inclui a capital. Essa condição aumenta o risco de formação de alagamentos, transbordamento de córregos e quedas de árvores em função das rajadas de vento, além de elevar o potencial para deslizamentos de encostas em áreas de risco.

Segundo o CGE, medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos: evitar transitar em ruas alagadas; se a chuva causou inundações, não enfrentar correntezas; manter-se longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores, abrigar-se em casas e prédios; planejar as viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas. Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), número 156, ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Previsão

A instabilidade continua durante o início da semana. A -feira (13) será marcada por tempo instável e chuva intermitente na capital e grande São Paulo, o que mantém as condições favoráveis para elevados volumes de chuva no leste paulista, informou o CGE.

As temperaturas sofrem ligeiro declínio, com máxima prevista de 26°C e percentuais de umidade do ar acima dos 65%. Esse cenário futuro mantém o potencial para a formação de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de terra na região metropolitana.

Na ça-feira (14), as precipitações diminuem sobre a área, que deve uma madrugada com termômetros na casa dos 20°C e temperatura máxima de 25°C. A umidade do ar continua elevada, com os menores valores acima dos 60%. No decorrer do dia, haverá sol entre nuvens e pancadas isoladas de chuva no início da noite, com baixo potencial para a formação de alagamentos.