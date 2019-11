SP: chuva provoca alagamento de avenidas e transbordamento de córrego

A chuva que atingiu a capital paulista no início da noite desta terça-feira (5) causou alagamento em pelo menos quatro avenidas, que ficaram intransitáveis, e o transbordamento do Córrego Ipiranga, na zona sul da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até as 19h, houve 13 chamados para atendimento de ocorrências decorrentes de enchentes e seis para quedas de árvores. Não há registro de feridos. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acúmulo de água impede o trânsito em pontos das avenidas Professor Abraão de Moraes, Pompeia, Radial Leste e 23 de Maio. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura informou que toda a capital está em estado de atenção para alagamentos. A subprefeitura do bairro do Ipiranga está em estado de alerta por causa do transbordamento do córrego. Imagens do radar meteorológico mostram chuva forte em toda a cidade, principalmente nas zonas leste e sudeste, informou o CGE. Conforme previsão dos meteorologistas do CGE, as próximas horas deverão ser de tempo instável em São Paulo, com chuva variando de intensidade.