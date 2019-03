SP: chuva deixa desabrigados e aulas são suspensas em Caraguatatuba

As chuvas intensas que atingiram a região deixaram desabrigados e levaram à suspensão das aulas em cinco escolas, nesta segunda-feira, 11, em Caraguatatuba, cidade do litoral norte do Estado de São Paulo. O sistema de abastecimento foi atingido e cerca de 6 mil pessoas estão sem água, segundo a prefeitura.

O acesso à cidade pela Rodovia dos Tamoios está bloqueado pela queda de barreiras. Os deslizamentos também causaram a interdição da rodovia Rio-Santos, entre São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba.

De acordo com a Defesa Civil, nove moradores do bairro Capricórnio foram retirados de casas alagadas e estão abrigadas no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves. Devido às inundações, foram suspensas as aulas nas escolas de educação infantil Pedro João Oliveira, no bairro Tabatinga; Maria Tereza de Souza Castro, no Getuba; Vera da Silva Santos, no Portal da Fazendinha; Esther Nunes, no Sertão dos Tourinho, todos na zona norte, e ainda na escola Aparecida Maria Pires de Menezes, no bairro Olaria, na região central.

As chuvas assorearam o sistema de captação, deixando sem água 16 bairros da região do Massaguaçu. A expectativa é de que o abastecimento seja normalizado à tarde.

Estradas

Na rodovia Rio-Santos, uma pista está interditada entre Caraguatatuba e São Sebastião devido ao desmoronamento parcial da pista, entre as praias de Cigarras e Enseada. O trânsito segue no sistema pare e siga. No bairro Jetuba, a rodovia também tem interdição parcial devido à queda de árvores e de uma encosta. Equipes do Departamento de Rodagem (DER) trabalham no local.