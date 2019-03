Sozinha em casa, criança é vítima de incêndio e tem corpo queimado

Os pais de um menino de 3 anos o trancaram em casa para brincar o carnaval, na região da Estrada dos Palmares, em Santa Cruz, na zona oeste. Sozinha, em casa, a criança acabou com 90% do corpo queimado. A suspeita é que houve um curto circuito no ventilador do apartamento da família.

A criança deu entrada na madrugada de hoje (4) no Hospital Municipal Pedro II, na zona oeste da cidade, e encontra-se em estado grave. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, apresenta um quadro grave de saúde e está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

A Secretaria de Polícia Militar informou que os pais do menino foram presos em flagrante ao chegar a unidade hospital e posteriormente foram detidos e conduzidos para a 35ª DP (Campo Grande), onde estão presos e acusados de abandono de incapaz.

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Polícia Militar informou que policiais do 27ª BPM (Santa Cruz) foram acionados.

“Segundo a denúncia, [a criança] estaria abandonada pelos pais em um apartamento na Estrada dos Palmares e fora socorrida por vizinhos”, diz a nota. “No local a equipe constatou o fato e o relato dos vizinhos de que os pais saíram para o carnaval e trancaram a criança na residência que acabou pegando fogo.”