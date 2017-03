Sotreq apresentará três equipamentos Cat® na maior feira do segmento florestal

A Sotreq, empresa com 75 anos no mercado e uma das maiores provedoras de soluções, produtos e sistemas Cat®, estará presente na terceira edição da “Três Lagoas Florestal”, importante feira do setor de indústria florestal que acontece de 28 a 30 de março, na cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.

Além de levar à feira ótimas oportunidades de negócios, a Sotreq apresentará três equipamentos recém-lançados no mercado: o Trator Florestal Cat® 555D, a Escavadeira Cat® 320D2GC e a Retroescavadeira Cat® 416F2. “Para a Sotreq, é de extrema importância a participação na Três Lagoas Florestal, pois é uma oportunidade de aproximarmos dos nossos clientes, conquistarmos outros, além de contribuir para nos estabelecermos como uma empresa forte no segmento”, comenta Manfredo Silva, coordenador comercial de máquinas da Sotreq.

Entre as máquinas que a companhia levará estão o Trator Florestal Cat® 555D que tem como diferencial a ergonomia que possibilita maior conforto ao operador, diminuindo as paradas na operação e aumentando a rentabilidade. No caso da Retroescavadeira Cat® 416F2, o destaque fica por conta da versatilidade, robustez e tecnologia empregada na fabricação.

Já a Escavadeira Cat® 320D2 GC, possui carro curto que viabiliza o uso em acabamentos, espalhamento de material e outras atividades. Essa máquina também está inserida no programa “Garantia Consumo de Combustível”, ação que oferece ao cliente R$ 2 por litro excedente, desde que o gasto mensal ultrapassar a taxa de consumo de combustível garantido pelo fabricante.

SERVIÇO

Evento: Três Lagoas Florestal

Local: Arena Mix - BR-262 - Jardim Angélica, Três Lagoas – MS

Data: de 28 a 30 de março

Horário: 12h às 20h

Localização do Estande: G4 G6

Mais informações: http://treslagoasflorestal.com.br/tlf2017/

