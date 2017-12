Sorteios dos prêmios da campanha IPTU Premiado e da Associação Comercial de Caarapó ocorrem neste domingo

Quem pagou o IPTU deste ano teve direito a cupons, que deveriam ser depositados em uma urna instalada no saguão da prefeitura - Foto: Dilermano Alves

Os sorteios dos prêmios das campanhas IPTU Premiado 2017, promovida pela Prefeitura de Caarapó, e da Associação Comercial e Empresarial (Acec) estão marcadas para o último dia do ano, no período noturno, defronte ao Estádio Carecão. O novo lugar foi escolhido por causa de ação judicial promovida pelo Ministério Público da Comarca local, que evocou a chamada Lei do Silêncio, sendo proibida pelo Poder Judiciário a utilização da Praça Central da cidade como palco dos eventos da virada do ano. A tradicional queima de fogos também será realizada no novo local.

A programação para o próximo dia 31 prevê o início do sorteio dos prêmios da campanha Neste Natal, surpreenda quem você ama, da Acec, às 20h30. Quem comprou no comércio local e preencheu os cupons da promoção estará concorrendo a duas motocicletas, dois smartphones, um televisor de 32 polegadas, uma lavadora de alta pressão, um tablete, três vale-compras de R$ 200, um notebook e um forno micro-ondas.

Na sequência, será realizado o sorteio da campanha IPTU Premiado 2017, da prefeitura, que distribuirá quatro motocicletas zero km, dois notebooks, três tablets e três TVs de 32 polegadas. Quem pagou o IPTU deste ano teve direito a cupons, que deveriam ser depositados em uma urna instalada no saguão da prefeitura.

Em seguida, haverá pronunciamento de autoridades e, na sequência, exatamente à meia-noite, acontecerá o tradicional show pirotécnico com fogos coloridos, como forma de saudar a chegada de 2018.

De acordo com o prefeito Mário Valério (PR), esse é um grande momento de confraternização entre as pessoas. “Vamos juntos, de forma pacífica e ordeira, comemorar a chegada do ano novo. Rogamos a Deus pela união entre as pessoas, entre as famílias, para que tenhamos um período de paz e harmonia, com a realização dos sonhos e alcance das conquistas que cada um almeja”, declarou o prefeito. “Esperamos a população para esse grande encontro festivo”, acrescentou.

Salários em dia

A administração municipal de Caarapó pagou na última quinta-feira (28) os salários dos servidores municipais. O 13° já havia sido pago no dia 18 deste mês. Com esta ação, durante o mês de dezembro foram injetados R$ 3.889.593,75 na economia local, aquecendo principalmente o comércio.

Com o pagamento dos servidores rigorosamente em dia – em cinco anos da atual gestão, nunca houve atraso de pagamento do funcionalismo municipal -, Mário Valério atribui tal situação à austeridade da gestão municipal. “Levamos em conta o cenário econômico nacional, que é de crise, e buscamos equilibrar as finanças municipais, equacionando os problemas relacionados a pagamento de fornecedores e salários. É claro que passamos por grandes dificuldades, mas aos poucos estamos conseguindo vencer os obstáculos na área financeira”, concluiu o prefeito de Caarapó.