Sorteio de lotes passa a integrar o calendário de atividades do 3º Feirão Habita Campo Grande

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) comunica a todos os inscritos do sorteio dos 30 lotes pertencentes ao Loteamento Bosque das Araras, que o mesmo fará parte do calendário de ações do 3º Feirão Habita Campo Grande, que deverá acontecer entre os dias 3 e 5 de abril. O local e os horários das atividades da maior feira de oportunidades no segmento da habitação de interesse social de Mato Grosso do Sul ainda serão definidos pela diretoria da AMHASF.

Inicialmente, o sorteio dos lotes aconteceria no dia 22 de janeiro (nesta quarta-feira). Entretanto, o diretor de Administração e Finanças da AMHASF, Cláudio Marques Costa Junior, explica que a decisão de transferir a data do evento para integrá-la ao calendário do Feirão Habita Campo Grande foi providencial.

“A cada edição, o Feirão Habita Campo Grande cresce e se consolida como um dos maiores eventos da habitação de interesse social do Brasil. Neste ano, outras soluções no segmento também serão apresentadas à população, além de oferecer parque gastronômico, atividades culturais e lúdicas para as crianças. Portanto, o que pesou na decisão de transferir a data deste sorteio foi pensando no bem-estar e na comodidade dos mais de 4 mil inscritos ao certame”, reiterou Cláudio Marques.

A AMHASF ainda realizará o lançamento oficial do 3º Feirão Habita Campo Grande, com a divulgação prévia de todas as atividades que comporão o calendário de atividades do principal evento da pasta da habitação de interesse social da Capital.