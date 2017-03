Sorteio da nota fiscal paulistana terá prêmio de R$ 2 milhões em dezembro

O novo modelo do programa Nota Fiscal Paulistana que será lançado nesta quinta-feira, 2, pelo prefeito João Doria (PSDB) com o nome de "Nota do Milhão" prevê um atrativo ainda maior em prêmio no fim do ano, a exemplo do que já ocorre com a Mega da Virada nos sorteios da Mega Sena feitos pela Caixa Econômica Federal.

Enquanto os sorteios mensais do novo programa darão prêmios de R$ 1 milhão para o consumidor previamente cadastrado que exigir a nota fiscal de bens e serviços sobre os quais incidam o Imposto Sobre Serviços (ISS), no mês de dezembro o prêmio terá valor dobrado, de R$ 2 milhões, já descontada a dedução do Imposto de Renda.

A "Nota do Milhão" vai substituir os prêmios pulverizados da Nota Fiscal Paulistana que eram dados a todos os consumidores cadastrados que exigiam a nota nas compras. Doria publicou nesta quinta-feira, 2, decreto no qual zera o porcentual de ISS devolvido ao tomador de serviços na capital paulista.

O prêmio era de 30% do imposto embutido no caso de pessoas físicas e de 10% no caso de micro e pequenas empresas e condomínios residenciais e comerciais.

